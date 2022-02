Marchesín foi oferecido pelo empresário, mas não há acordo para a saída

Empresário do guardião procura solução para o verão. No Boca Juniors há concorrência...

Marchesín não tem qualquer acordo com o Boca Juniors, nem podia ter, como foi avançado no início da semana pela ESPN do Brasil. O guarda-redes tem contrato com o FC Porto até junho de 2023 e estaria a incorrer numa ilegalidade se chegasse a acordo com outro clube sem o consentimento dos dragões.

De acordo com o que O JOGO apurou, o empresário Daniel Bolotnicoff está a procurar uma solução para o guardião, que pretende voltar a jogar com regularidade para ir ao Mundial,. Gorada a possibilidade de sair em janeiro, o agente entrou em contacto com Riquelme, atual vice-presidente do Boca Juniors e seu jogador quando estava no ativo, para perceber se existe interesse na contratação de Marchesín no próximo defeso.