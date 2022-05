Marchesín feliz, mas a pensar no futuro: "Não me quero habituar a não jogar..."

Declarações do guarda-redes Marchesín depois do FC Porto-Tondela (3-1), na final da Taça de Portugal

Sobre a dobradinha: "Estou muito contente pela equipa, fizemos um grande ano e merecíamos terminar a época assim. O Tondela deve estar num momento muito triste, mas foi muito bom terem chegado à final da Taça de Portugal. Estava um grande ambiente e estou muito contente. Jogar no FC Porto é incrível, é incrível como na baliza estás tranquilo porque estes jogadores fazem tudo."

O futuro no FC Porto: "Tenho mais um ano de contrato. Estou muito agradecido ao FC Porto, obviamente quero jogar sempre e estou habituado a jogar, não me quero habituar a não jogar, é ano de Mundial, sentia que estava dentro do grupo da seleção, mas agora não estar a jogar é difícil. Vamos ver o que é melhor para o clube, sempre disse que os clubes estão acima dos jogadores, mas tenho uma grande vontade de jogar."