Marchesín fala em "tempos difíceis" e deixa promessa para o futuro

Guarda-redes foi submetido a uma artroscopia. Deixou mensagem nas redes sociais e promete voltar mais forte.

Agustín Marchesín, guarda-redes do FC Porto, deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais, depois de submetido a uma artroscopia ao joelho direito, enfrentando agora um tempo de recuperação nunca inferior a quatro semanas.

"Agradeço a todos pela preocupação e pelas mensagens de apoio e carinho. Pessoalmente, são tempos difíceis, mas tenho que enfrentá-los com grande responsabilidade e força, como sempre fiz. Sei que voltarei com mais vontade e ambição para alcançar os objetivos a que me proponho no curto e longo prazo", surge escrito no Instagram do internacional argentino.

"Agradeço ao Dr. José Carlos Noronha, ao pessoal do hospital Ordem de São Francisco pelo incrível tratamento, às pessoas que me acompanharam nesta época, minha família, amigos e ao FC Porto pelo apoio. Sandro e Álvaro, do clube, que também me acompanharam. Prometo voltar melhor", acrescentou.