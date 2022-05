Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Foi uma das imagens da festa do FC Porto nos Aliados após a conquista do 30º título de campeão do clube azul e branco

"Um adepto pediu-me se a podia levar. É história do clube e de Portugal", disse Marchesín na reportagem do Porto Canal, sobre o facto de ter levado uma camisola de Alfredo Quintana ao palco da festa portista nos Aliados.

"É um gesto de reconhecimento, é uma pessoa que está na história do FC Porto e que merece", disse ainda.