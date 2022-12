Marchesín elogia Diogo Costa, "um bom companheiro de equipa": "Não tenho dúvidas..."

Marchesín perdeu a titularidade no FC Porto para Diogo Costa e mudou-se para Vigo no início desta temporada. Sobre o português só tem elogios a fazer.

Em entrevista ao jornal espanhol AS, Agustín Marchesín, guarda-redes do Celta de Vigo, elogiou Diogo Costa, jovem guardião com quem partilhou balneário no FC Porto. O argentino acabou mesmo por sair dos dragões numa altura em que estava "tapado" pelo internacional português.

"O Diogo é um miúdo que trabalha muito bem e tem uma mentalidade muito forte, muito ganhadora. Tem uma boa família e o clube também o ajuda muito. Tem um grande percurso pela frente e espero que continue com este nível que vem demonstrando. É um bom companheiro de equipa, tem um potencial extraordinário. Não tenho dúvidas de que vai triunfar no mundo do futebol", afiançou.

Sobre o Porto, Marchesín, de 34 anos, lembra uma cidade de que gosta "muitíssimo" e onde viver três anos, tendo feito "muitos amigos". Mas precisava de uma mudança a nível desportivo, confessa.