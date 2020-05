"Marchesín é uma das estrelas do futebol português"

Nery Pumpido ganhou o maior dos títulos com Maradona em 1986 e destaca o caráter e talento exibidos pelo compatriota nos dragões, considerando-o à altura de render o ícone Casillas

A reputação de Marchesín desde que trocou o futebol mexicano pelo europeu tem subido em flecha na Argentina. E uma boa parte dessa evolução, segundo um dos campeões do Mundo de 1986 pela seleção celeste, prende-se pela forma como Marche substituiu um ícone como Casillas na baliza do FC Porto. "Marchesín é um dos melhores guarda-redes que a Argentina possui e estou convencido de que poderá ser o titular no Campeonato do Mundo do Catar", declarou Nery Pumpido, titular da seleção que tinha Maradona como o principal astro. "É uma das estrelas do futebol português, numa equipa como o FC Porto e rendeu Casillas à altura", destacou o antigo guarda-redes, agora com 62 anos. "Não será fácil [ser titular no Catar], mas têm personalidade e talento para isso", sublinhou o ex-internacional argentino.

Marche tem sido chamado de forma recorrente por Lionel Scaloni e o selecionador da Argentina já referiu que a baliza é uma das posições que, salvo alguma contrariedade, está quase fechada. Pumpido concorda e até faz uma comparação curiosa. "Por sorte, há futuro na baliza da seleção. Marchesín, Gerónimo Rulli [Real Sociedad] e Jeremías Ledesma [Rosário Central] são as grandes aparições, assim como Esteban Andrada [Boca Juniores]. Depois do posto de Messi, o que me deixa mais tranquilo na Argentina é o de guarda-redes", garantiu o vencedor do México"86.

Contratado pouco antes de o FC Porto iniciar oficialmente a temporada, em Krasnodar, para a Liga dos Campeões, Marchesín assumiu-se como o titular desde o primeiro minuto e não demorou a cair no goto dos adeptos. Mas não só. Por força das exibições que foi realizando no campeonato, o ex-América recolheu ainda a preferência dos treinadores da I Liga nas votações que a Liga Portugal promoveu para melhor guarda-redes dos meses de agosto, setembro, outubro/novembro e dezembro. Foi, de resto, a primeira vez que algum guardião arrecadou quatro distinções destas e em tantos meses consecutivos.