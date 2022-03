Marchesín destaca o regresso, Fábio Cardoso o orgulho e nem Rúben Semedo escapa

Jogadores do FC Porto assinalaram o triunfo por 2-1 em Alvalade, sobre o Sporting, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O FC Porto triunfou na quarta-feira sobre o Sporting, 2-1, no Estádio de Alvalade, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, dando um passo importante na corrida pela final da prova rainha.

Nas redes sociais, os jogadores do emblema azul e branco fizeram questão de assinalar o triunfo. Agustín Marchesín, que esta época tem defendido as cores do clube na Taça de Portugal, salientou o esforço dos companheiros e a qualidade da equipa. Rúben Semedo, que continua sem se estrear pela equipa principal, também não deixou a vitória passar em branco.

"Contente por voltar a jogar. Feliz pelo triunfo e pelo esforço de todos os meus companheiros. Temos uma grande equipa. Ainda falta... Vamos por mais", escreveu o guarda-redes argentino. "Isto é o Porto! Nunca desistimos. Passo muito importante a caminho da final", disse, por seu lado, Vitinha. "Um passo importantíssimo rumo a um dos nossos mais históricos objetivos. Caminhamos juntos", pode ler-se na publicação de Bruno Costa. "Que orgulho fazer parte desta equipa", escreveu Fábio Cardoso. "Seguimos juntos. Vamos por mais...", afirmou Evanilson, um dos marcadores de serviço.

