Marchesín destaca a concorrência forte na baliza da Argentina

O guarda-redes do FC Porto foi o titular diante da Alemanha.

Marchesín foi o guarda-redes titular da Argentina no empate a dois golos no particular diante da Argentina. No final do encontro, o guardião do FC Porto expressou a alegria por mais um jogo em que defendeu as redes da seleção albiceleste.

"Senti-me com confiança. Temos um grupo espetacular e isso facilita muito as coisas na hora de entrar em campo. Há muita gente com qualidade nesta posição, todos a fazer bem as coisas e a um nível alto. É uma concorrência boa para todos e é bom o treinador ter muitas opções", disse Marchesín à TyC Sports.