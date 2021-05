Marchesín despede-se desta época: "Sabemos que merecemos mais"

Guarda-redes do FC Porto assinalou o término da temporada 2020/21 com uma publicação nas redes sociais, em que agradeceu o apoio dos adeptos do FC Porto.

Marchesín terminou o jogo com o Belenenses com um recorde do FC Porto. O guarda-redes completou o 22.ª jogo da época sem sofrer golos e disse estar "contente" com o feito. Com uma publicação nas redes sociais, o argentino agradeceu o apoio dos adeptos do FC Porto e salientou que os dragões merecem mais do que o conseguido em 2020/21.

"Estou contente por ter batido o recorde do clube de jogos sem sofrer golos. Com um grupo de trabalho extraordinário encabeçado por Diamantino Figueiredo e com os meus companheiros Diogo Costa, Cláudio Ramos, Francisco Meixedo e Mbaye. Obrigado a todos pelo apoio neste ano. Acabámos a época com um grande jogo. Mas sabemos que vocês, o nosso grupo e o clube merecemos mais. Esperamos voltar fortes para conseguir o objetivo principal que é o campeonato", escreveu no Instagram.