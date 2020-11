Marchesín dedica vitória a Reinaldo Teles e lembra Maradona

O guarda-redes do FC Porto dedicou a vitória a Reinaldo Teles e lembrou Maradona, quem considera o melhor do mundo.

Vitória: "Feliz pela vitória. É um trabalho de equipa, ter a baliza a zero é importante e estamo-nos a fortalecer nesse aspeto".

Reinaldo Teles: "Hoje devíamos uma vitória a nós próprios para homenagear Reinaldo Teles, uma pessoa que deixa um grande legado no clube. Felizmente conseguimos essa vitória para dedicar-lhe. Condolências para a família. Ele merecia esta vitória".

Passar à fase seguinte da Liga dos Campeões: "Sabemos que depende de nós.Sabemos que dependemos de nós, mas temos de continuar a fazer o nosso trabalho, com a mesma concentração para deixarmos o FC Porto no lugar onde merece estar, no primeiro lugar da Liga dos Campeões. Estamos muito contentes com o trabalho que fizemos e demonstrámos que trabalhámos muito bem durante a semana com o míster. Isso depois nota-se no campo. Hoje também ganhámos num campo difícil, contra uma equipa que tem grandes jogadores e um treinador reconhecido a nível mundial".

Maradona: "Acho que foi difícil para todo o mundo do futebol. Para mim, como argentino, o Maradona é o melhor do mundo. Tive a sorte de o conhecer como pessoa, a humildade,... A notícia apanhou-me de surpresa. Ele estará sempre presente por tudo aquilo que representa. É uma pessoa que todos admirávamos".