Marchesín conquistou uma Supertaça antes de sair do FC Porto

De olho no Mundial, Marchesín há algum tempo que queria deixar o Dragão para jogar com regularidade, mas adiou tudo quando percebeu que teria de defrontar o Tondela

Marchesín foi um dos nomes que animou o mercado de transferências no verão. Foi dado como certo no Almeria, mas o argentino garantiu que não era isso que lhe chegava através do empresário. Quando se percebeu que Diogo Costa não poderia jogar a Supertaça por castigo, nem hesitou e colocou a saída em stand-by.