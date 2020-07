Marchesín: a felicidade pelo título de campeão e a despedida de Casillas

Argentino destaca qualidade do grupo de trabalho e conta que gostava de ver o ídolo jogar esta época

Campeão com o Lanús, com o Santos Laguna e com o América, Marchesín experimentou esta semana a sensação de vencer o título com o FC Porto e, em entrevista ao programa Jogo Bonito, da Rádio Cut, mostrou-se "muito feliz com a conquista".

"O grupo de trabalho é muito bom e, felizmente, terminámos este semestre da melhor maneira e vencemos o campeonato, que era o que queríamos", explicou o guarda-redes, que voltou a ser confrontado com a admiração por Casillas.

"Quando se ganha o campeonato logo no primeiro ano, corre sempre tudo bem. Mas desde que cheguei que fui bem tratado, o grupo de trabalho é muito bom, tem jogadores com muito estatuto e acabou por ser uma mudança muito grande grande na minha carreira, mas encarei-a com seriedade e responsabilidade. Vim render o Iker, com tudo o que isso representa. Ele era o meu ídolo, via-o na televisão desde miúdo e tê-lo como companheiro foi um orgulho. Conversar com ele no balneário, perguntar-lhe coisas, pedir conselhos... foi algo incrível", referiu o internacional argentino,

Para Marchesín, seria "um privilégio muito grande" poder dar a oportunidade ao espanhol de somar uns minutos esta época e sagrar-se campeão no relvado. "Mas não sei se ele pode, por causa do problema no coração que teve e também por causa das questões contratuais e do seguro. Mas seria bonito que jogasse, porque é uma lenda", rematou.