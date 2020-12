"Marche" desejou que não fosse nada, mas Corona é dúvida na retoma do 4x4x2 portista

O regresso de Luis Díaz ao onze ganha ainda mais força perante a provável ausência de Tecatito. Na perspetiva de Marchesín, seria uma baixa com um peso tremendo na equipa portista

Será, muito provavelmente, sem Corona que o FC Porto se prepara para regressar ao 4x4x2 no jogo com o Tondela, de amanhã, sábado (20h30), para o campeonato, no qual se prevê uma alteração de postura em relação ao encontro com o Manchester City, deixando cair algumas preocupações defensivas para se assumir como dominador.

O mexicano não treinou pelo segundo dia consecutivo, realizando apenas tratamento a uma contusão na perna esquerda sofrida contra os ingleses, pelo que a pouco mais de 24 horas da receção à equipa beirã a sua utilização adivinha-se muito complicado. Pelo menos como titular, porque o mexicano dificilmente terá condições para jogar 90 minutos.

Confirmando-se o pior dos cenários, a ausência de Tecatito poderá mexer com a fórmula pensada por Sérgio Conceição, mas não com a distribuição das peças. O terceiro central utilizado com o City vai agora dar lugar a mais uma unidade de características ofensivas, restando apenas saber qual, uma vez que o regresso de Luis Díaz ao onze já era previsível antes e agora ainda ganha mais força. Tendo em conta que foi opção inicial com o Santa Clara e que, entre os outros avançados, é o que mais golos marcou depois de Marega, Taremi é uma forte hipótese.

Corona esteve diretamente ligado a sete golos: marcou a Boavista e Sporting e assistiu contra Boavista, Marítimo, Marselha (2) e Portimonense

Ainda que as possibilidades de Corona ser titular com o Tondela não estejam esgotadas, a verdade é que a ausência do mexicano cria um certo vazio na equipa. E não é para menos. O impacto de Tecatito nos primeiros jogos da temporada tem sido tremendo e constata-se pela ligação direta a sete golos: dois marcados e cinco oferecidos. Só um super Sérgio Oliveira colocou o seu cunho em mais até agora (dez).

De resto, Marchesín reconheceu a importância do extremo logo após o encontro com o City, quando as informações sobre a sua condição ainda eram reduzidas. "Estamos a falar de um jogador que é sempre eleito o melhor da equipa. Tem uma qualidade imensa e oxalá não seja nada", referiu o guarda-redes, em declarações à televisão "Fox", do México. Mas foi. E só o tempo dirá quando poderá voltar.