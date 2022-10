Marcano regressa ao palco europeu mais de um ano depois

Castigo de David Carmo reabre a porta do onze ao espanhol no encontro com o Atlético de Madrid. A última aparição na Liga dos Campeões foi há mais de um ano, com o Liverpool.

O hino da Liga dos Campeões voltará a soar de forma diferente a Marcano, que se prepara para atuar novamente na competição, à boleia do castigo que David Carmo cumprirá na terça-feira, com o Atlético de Madrid, por acumulação de amarelos. O espanhol teve de esperar um ano e 34 dias por este momento, que chega numa altura em que se encontra remetido à condição de suplente, depois de um começo de época bastante prometedor, com golos frente a Marítimo e Vizela.

A última vez que jogou na liga milionária foi na última temporada, num desafio de má memória para os dragões, não só por terem perdido Pepe (lesão) durante o aquecimento, mas também porque terminou com uma derrota (5-1) pesada. Fábio Cardoso foi o parceiro de então e voltará a sê-lo amanhã, fruto do bom momento que atravessa, confirmado pelo disparo certeiro que fez anteontem, ao Santa Clara.

A preparação do FC Porto para a receção ao Atlético de Madrid começou ontem, num treino em que Sérgio Conceição teve quase todo o grupo disponível, com exceção de Pepe e Gabriel Veron. O central continua em tratamento a uma entorse no joelho esquerdo e, segundo o treinador, tem algumas semanas de recuperação pela frente. Já o extremo ex-Palmeiras queixou-se de dores musculares após o duelo com o Brugge, não participou no empate com os açorianos e está em dúvida para a receção aos "colchoneros".