Marcano, o goleador silencioso: "É a personalidade dele, raramente se vê a sorrir"

Discreto e reservado dentro e fora das quatro linhas, a personalidade do central não limita o seu rendimento. Ricardo Silva elogia-lhe a concentração e perceção dos lances, antevendo mais golos.

Iván Marcano não estaria, por certo, nas primeiras escolhas de quem projetasse o onze do FC Porto antes da época começar, mas o espanhol mostra, mais uma vez, que se assemelha a uma fénix pela forma como renasce das cinzas. Das lesões graves à chegada de reforços para o eixo da defesa, o espanhol teve de enfrentar vários desafios ao longo das últimas épocas, contando sempre com toda a confiança de Sérgio Conceição e o respeito dos companheiros, que brincaram uma vez ou outra com o seu perfil reservado, mas que reconhecem a importância no balneário.