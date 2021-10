Marcano: "Noto no balneário do FC Porto o mesmo espírito do último título"

ENTREVISTA, PARTE I - Diferença mínima entre os três primeiros faz Marcano lançar duas previsões em entrevista exclusiva a O JOGO: que esta época os grandes ganharão muitos pontos e que a competitividade será constante

Na ressaca da época mais difícil que viveu como profissional, marcada por um longo processo de reabilitação a uma rotura dos ligamentos do joelho direito, Marcano conversou em exclusivo com O JOGO sobre o regresso à competição, os desafios de um drama que o fez mudar a visão sobre o futebol, a experiência como lateral-esquerdo, o pós-Liverpool e, claro, o arranque do FC Porto no campeonato.

A esse propósito, o central espanhol acedeu a fazer uma avaliação aos principais rivais na luta pelo título, na qual vê um Benfica "mais forte" no segundo ano de Jorge Jesus e um Sporting no mesmo patamar que o conduziu à vitória em 2020/21. A finalizar, deixa elogios ao profissionalismo de Pepe e aponta Toni Martínez à seleção espanhola.