"Marcano ganhou importância, mas não será uma dor de cabeça para Sérgio Conceição"

Central cumpre castigo frente ao Famalicão após vermelho no dérbi com o Boavista.

Iván Marcano foi expulso no dérbi com o Boavista, da ronda 30 do campeonato, e cumprirá castigo frente ao Famalicão, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Apesar de Marcano ter conseguido ganhar importância na equipa do FC Porto, penso que não será uma dor de cabeça para Sérgio Conceição, porque para além do Fábio Cardoso há também David Carmo", afirmou Rui Quinta, treinador e antigo adjunto dos dragões, à Rádio Renascença.

"É evidente que o Famalicão tem expectativas naturais de poder reverter o resultado da eliminatória, mas o FC Porto sente que, no seu estádio, tem a oportunidade de se apurar para mais uma final da Taça de Portugal. Acredito que vai ser um jogo competitivo e que o FC Porto vai conseguir passar à final, apesar de o Famalicão ter essa expetativa, até pelo facto do treinador ter poupado alguns jogadores frente ao Sporting", disse ainda.

Rui Quinta enalteceu ainda o entusiasmo dos jogadores para fazer face a algum eventual cansaço na fase final da época. "É uma fase em que é preciso perceber o que é o melhor em cada momento para cada jogador. E o Sérgio Conceição tem demonstrado, em todas as suas intervenções, que opta sempre pelas melhores soluções em cada momento, para que a equipa consiga vencer os jogos. O entusiasmo e a emotividade positiva acabam por superar o eventual cansaço que possa estar acumulado ao longo desta temporada", rematou.

FC Porto e Famalicão medem forças a partir das 20h30 de quinta-feira. Os dragões venceram por 2-1 no Minho.