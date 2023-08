Marcano já rendeu 18 pontos ao FC Porto: central pôs o pé no pedal para voltar a decidir

Central atingiu 90 por cento da velocidade máxima no lance que deu a vitória sobre o Farense, aos 105 minutos de jogo. Filme de Vizela (2022) e Portimão (2019) novamente repetido

Que Iván Marcano tem queda para o golo já se sabia, mas o cabeceamento certeiro que valeu o triunfo ao FC Porto sobre o Farense (2-1), no domingo, não foi fruto do acaso. Para aparecer na pequena área a cabecear para o fundo das redes, aos 90+10 minutos - na realidade, 105' de jogo, somando as compensações da primeira parte -, o veterano central dos dragões arrancou desde o reduto defensivo, acelerou por ali fora e ultrapassou toda a gente, atingindo, sabe O JOGO, 90 por cento da sua velocidade máxima registada no duelo com os algarvios (mais de 32 km/h). Ou seja, cerca de 29 km/h. Prova de que os 36 anos no bilhete de identidade do espanhol não o impediram de, com quase duas horas de jogo nas pernas, correr para a vitória.