Marcano falha Famalicão na Taça de Portugal, Uribe fica de fora em Arouca

Central foi expulso e médio viu o quinto amarelo.

O duelo da Invicta deixou uma pesada fatura disciplinar para ambas as equipas. No caso do FC Porto, Marcano e Uribe foram as "vítimas". O central viu o vermelho direto aos 67" e vai falhar a segunda mão das "meias" da Taça de Portugal, frente ao Famalicão, na quinta-feira. Já o colombiano é baixa para o jogo de Arouca, na segunda-feira, relativo à 31.ª ronda, por ter somado cinco amarelos.

Trio boavisteiro falha receção ao Estoril

Salvador Agra, Makouta e Yusupha estavam em risco de exclusão e, como viram o cartão amarelo no dérbi, falham o jogo da próxima jornada, contra o Estoril, no Estádio do Bessa. Dos jogadores do Boavista que estavam à bica, apenas Ibrahima Camará, que foi suplente, não foi admoestado. Petit perde, assim, a oportunidade de repetir o onze pelo terceiro jogo consecutivo.