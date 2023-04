Marcano está recetivo a prolongar o contrato com o FC Porto, decisão é da SAD

Central espanhol só falhou um jogo desde o início de novembro e exibe argumentos para a renovação. Iván nunca mais largou a titularidade que recuperou na receção ao Atlético de Madrid, ainda antes do Mundial. O defesa, de 35 anos, está recetivo a continuar no FC Porto e a bola está nos pés da SAD.

Desafiar as probabilidades deixou de ser novidade para Marcano. Após duas épocas em que pouco jogou, fruto da grave lesão no joelho sofrida em 2020, o central recuperou o estatuto de intocável no eixo defensivo do FC Porto. A derrota com o Rio Ave, no final de agosto, ainda arredou Iván do onze durante dois meses, mas a 1 de novembro, na vitória sobre o Atlético de Madrid, o experiente defesa recuperou a vaga para não mais largar. Desde então, foi titular em 28 dos 29 jogos realizados pelos dragões - só falhou a receção ao Estoril, por castigo - e vai mostrando que, aos 35 anos, continua aí para as curvas.

Em final de contrato, Marcano continua a corresponder à confiança de Sérgio Conceição e mostra que a idade não tem de ser entrave à renovação como o seu parceiro de setor, Pepe, tem provado.