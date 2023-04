Marcano entra para a história do FC Porto com golo em Famalicão

É o defesa mais goleador de sempre do clube azul e branco.

Iván Marcano entrou esta quarta-feira para a história do FC Porto. O central espanhol tornou-se o defesa com mais golos na história do clube azul e branco, chegando ao 27.º da conta pessoal.

Marcano estava empatado com Alex Telles, agora no Sevilha, tendo desequilibrado a balança com o golo apontado em Famalicão, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

View this post on Instagram A post shared by FC Porto (@fcporto)

O jogador de 35 anos chegou a Portugal 2014/15 e regressou em 2019/20, após uma temporada na Roma.