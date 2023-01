Marcano é recordista na Taça da Liga e sobe ao topo dos defesas goleadores

Marcano com dupla proeza.

O FC Porto tem, desde sábado, um novo recordista de jogos na Taça da Liga. Entrando com o Sporting, Marcano realizou o 21.º encontro na competição e assumiu esse estatuto a solo, deixando para trás Corona, a quem se havia juntado a meio da semana, na meia-final contra o Académico de Viseu.

Mas essa não foi a única proeza do central no clássico de ontem. Ao apontar o 2-0, o espanhol apanhou Alex Telles no topo da lista de defesas mais goleadores da história dos azuis e brancos, somando 26 disparos certeiros em sete temporadas.