Marcano "dificilmente", outros dois tremidos: as três possíveis ausências do FC Porto na Taça

Conferência de imprensa de Sérgio Conceição, referente ao encontro com o Feirense, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal

Feirense: "É uma equipa que tem jogado em 3-4-3. Em dois jogos usaram dois avançados, num 3-5-2. O Samuel na direita é mais médio do que Vargas, que é mais segundo avançado. Na frente pode jogar o Petkov ou o Fábio Espinho. Estou confiado que pode jogar Fábio Espinho, pela experiência e por não dar referências à nossa linha defensiva. O duplo pivot a pisar o corredor central. É uma equipa interessante, coloca muita gente no último terço, com laterais de muita projeção ofensiva, não só de largura, como também de profundidade. Sem bola, olha para a referência individual. Analisámos ao pormenor as mudanças que o Rui faz. Se queriam fazer o teste se olhámos para o Feirense da mesma forma que olhamos para o Liverpool ou o Milan? É exatamente da mesma forma. Passei, não passei?"

Gestão a pensar no Liverpool: "A Taça é a prioridade maior, até porque é o próximo jogo. A gestão tem a ver com este momento, com este jogo. Depois, o jogo com o Liverpool vai ser preparado consoante este jogo do Feirense. Não podemos adivinhar o que vai acontecer. O meu foco foi o de, principalmente, preparar o jogo com Feirense. Há jogadores que estão no limite. Marcano saiu o treino e muito dificilmente dará contributo. Pepe está com dificuldades. Wendell voltou, mas não está a 100%. É uma lesão muito chata. Temos de gerir, não só porque o Liverpool vem a seguir. Contra o Liverpool, estes jogadores vão estar melhor."