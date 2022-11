Marcano chegou aos 24 golos e ameaça liderança de Alex Telles

Central está apenas a dois de igualar o registo do brasileiro, que é o defesa da história do clube com mais finalizações certeiras. Espanhol marcou em Mafra o 24.º golo pelo FC Porto. À frente estão apenas Jorge Costa e Zé Carlos, ambos com 25, e Alex Telles, com 26. Maior parte dos golos foram cabeceamentos.

Iván Marcano abriu o marcador para o FC Porto com um golpe de cabeça aos sete minutos e confirmou a apetência para fazer a diferença na área adversária. O espanhol está agora muito perto de entrar no pódio dos defesas com mais golos apontados na história dos dragões.

O brasileiro Alex Telles lidera a lista, com 26 finalizações (16 na marcação de grandes penalidades), seguido de muito perto por Jorge Costa e Zé Carlos, também brasileiro, ambos com 25 remates certeiros. Marcano vem logo atrás, com 24 golos, e tem, naturalmente, a vantagem de ter o resto da temporada para poder destronar os antigos defesas do FC Porto. Geraldão, com 23, ficou ontem para trás.

A cumprir a última época de contrato com os dragões (é a oitava, embora com um intervalo pelo meio para jogar na Roma), o defesa espanhol apontou, em Mafra, o terceiro golo nesta temporada, depois de ter marcado ao Marítimo, na primeira jornada, e ao Vizela, na segunda ronda da Liga, ambos em agosto. Curiosamente, esta foi também a terceira finalização do central na Taça de Portugal; marcara ao Lusitano de Évora, em 2017/18, e ao Varzim, em 2019/20.

Dos 24 golos com a assinatura de Marcano no FC Porto, 16 nasceram de cabeceamentos, ou seja, 66 por cento, um valor que reflete a importância nas bolas paradas. A época mais produtiva do defesa foi a de 2017/18, com sete finalizações, seguida de 2019/20, com seis. O espanhol fez ontem o 215.º jogo com a camisola azul e branca.