"Marcano ainda tem muito para dar. Sempre foi um grande lutador"

Alberto Bueno, ex-jogador do FC Porto saúda o bom momento do antigo companheiro e defende que, mesmo com 35 anos, é importante em qualquer estrutura

Se no final da última época alguém dissesse que Marcano chegaria a esta fase da temporada de 2022/23 como o central mais utilizado do FC Porto, poucos acreditariam... excetuando o próprio. A verdade é que o espanhol lutou contra todas as probabilidades e, aos 35 anos, está a ter a segunda vida no Dragão que sempre imaginou quando regressou em 2019/20.