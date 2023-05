Árbitro admite ter ouvido uma palavra que não percebeu, mas que não foi "macaco".

O incidente verificado no FC Porto-Famalicão entre Pepe e Colombatto, em que o capitão dos dragões acusou o médio dos famalicenses de o ter insultado, foi mencionado por Manuel Mota no relatório do encontro das meias-finais da Taça de Portugal.

O juiz da AF Braga admite ter ouvido o argentino dirigir-se ao internacional português, mas garante não ter entendido a expressão utilizada.

"Aos 87 minutos o jogador nº 3 (Pepe) do clube A dirigiu-se ao árbitro dizendo que o nº 97 (Colombatto) do clube B lhe chamou macaco e que eu ouvi. Ao que respondi macaco não chamou, embora tenha ouvido uma palavra que não consegui perceber", escreveu Manuel Mota no relatório, a que O JOGO teve acesso.

Recorde-se que Pepe acusou Colombatto de lhe ter chamado "mono", palavra castelhana que em português significa macaco. O argentino, contudo, já o negou através das redes sociais, afiançando que apenas terá dito "me pegaste un patadón, boludo" ["deste-me uma patada, idiota", traduzido para português].

Seja como for, o capitão do FC Porto apresentou queixa na PSP do sucedido.