"Manuel Mota assinala rabo do jogador do Marítimo para não marcar mão do jogador do Benfica"

Minutos depois de um primeiro tweet sobre o lance do segundo golo do Benfica na Madeira, Francisco J. Marques voltou a criticar a arbitragem de Manuel Mota em casa do Marítimo

"E foi assim que Manuel Mota terminou o jogo na Madeira, ao assinalar rabo do jogador do Marítimo para não marcar mão do jogador do Benfica. É assim lá se limpou o que pareceu um penálti, mas que a Sport TV ainda não mostrou repetição", pode ler-se na segunda publicação de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, sobre o Marítimo-Benfica.