Uribe expulso no FC Porto-Gil Vicente

Lance ocorreu entre a falta de eventual penálti - que viria a ser assinalada - e o visionamento das imagens de vídeo

A decisão do árbitro Rui Costa manter o amarelo a Uribe, aos 42 minutos do FC Porto-Gil Vicente (1-2), entre a falta para penálti e a marcação do mesmo, é "correta" para Jorge Coroado.