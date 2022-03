"Mandei Evanilson lavar as mãos com água quente. Não parava de tremer"

Evanilson, agora no FC Porto, sofreu com o frio na Eslováquia

Período na Eslováquia permitiu a Evanilson chegar ao FC Porto "com a lição estudada". Mas aquele primeiro treino...

Decorria o ano de 2018 quando Evanilson teve a primeira experiência no futebol europeu. Ao abrigo de um protocolo com o Fluminense, o Samorin, do segundo escalão da Eslováquia, recebeu o agora avançado do FC Porto, então em idade de formação, numa espécie de estágio que visava preparar o salto em definitivo para o Velho Continente.

"Olhávamos para o Evanilson como alguém que já tinha o chamado "potencial de Champions". O Samorin funcionava como filial, para que os jogadores pudessem ter uma primeira experiência europeia, para que já não aterrassem de paraquedas quando dessem o salto. Por vezes, coisas simples como o frio, a cultura ou as compras no supermercado tornam-se tarefas complicadas para um jogador que passa o fim de semana sozinho, sem a família... Foi válido para o Evanilson, que já chegou ao FC Porto com parte da lição estudada", afiança Gustavo Leal, que não esquece um episódio ocorrido no primeiro treino do avançado em solo eslovaco.