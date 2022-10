Manchester United quer renovar com De Gea, mas não descarta Diogo Costa

O jornal The Athletic avança que as negociações com vista à renovação do espanhol arrancaram, com o guarda-redes do FC Porto a ser visto como uma alternativa viável na baliza dos red devils.

O jornal The Athletic avança esta quinta-feira que as negociações com vista a uma renovação de contrato de David De Gea arrancaram no Manchester United.

O contrato do guarda-redes espanhol expira no final da presente temporada e os responsáveis dos red devils estão confiantes numa redução significativa do seu salário, atualmente fixado em cerca de 22 milhões de euros brutos anuais.

Da parte do jogador também haverá vontade em continuar entre os postes de Old Trafford, mas, segundo a mesma fonte, o United continua em busca de uma outra opção que se encaixe no perfil pretendido por Erik ten Hag.

É nesse âmbito que volta a surgir o nome de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto que, juntamente com Unai Simón (Athletic Bilbau) e Dean Henderson (emprestado ao Nottingham Forest) serão vistos pelo clube como alternativas viáveis a De Gea.