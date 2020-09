Manchester United: prioridade é Telles, mas há alternativa, garantem os ingleses

Caso falhem a contratação do lateral do FC Porto, os "red devils" tem outro alvo alinhavado.

Alex Telles é, por estes dias, o principal alvo do Manchester United no mercado. O lateral-esquerdo do FC Porto é desejado pelos "red devils", mas, caso falhem as negociações, há já uma alternativa alinhavada.

De acordo com o tabloide The Sun, trata-se de Nicolás Tagliafico, canhoto argentino que é um dos indiscutíveis do Ajax e da seleção argentina.

Já neste defeso, Tagliafico, de 28 anos, foi associado ao Leicester, que acabaria por contratar Castagne para o corredor. Segundo a mesma publicação, o Ajax estará disposto a aceitar uma oferta na ordem dos 25 milhões de euros, valor pelo qual o United pretende, dizem em Inglaterra, assegurar Alex Telles.

Na última época, no futebol holandês, Tagliafico realizou 38 jogos pelo Ajax, nos quais apontou cinco golos.