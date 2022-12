Manchester United pode bater cláusula de Diogo Costa, diz especialista em transferências

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto

Informação é avançada pelo especialista em mercado de transferências Ekrem Knour.

O nome de Diogo Costa volta a estar associado ao Manchester United, clube que, segundo o especialista em mercado de transferências Ekrem Konur, estará a ponderar bater a cláusula de rescisão do guarda-redes do FC Porto. O internacional português, de 23 anos, renovou contrato com os dragões recentemente, até 2027, e a cláusula passou dos 60 para os 75 milhões de euros.

Refira-se que De Gea, de 32 anos, termina contrato com os red devils em junho de 2023 e não é certo que vá prolongar o vínculo e continuar em Old Trafford, onde chegou em 2011. Assim sendo, o emblema inglês ja prepara o futuro da baliza e olha com agrado para Diogo Costa.

O guardião formado no FC Porto foi, na segunda-feira, galardoado com o prémio Atleta do Ano, na gala dos Dragões de Ouro. Depois de assumir a titularidade na baliza portista, chegou também à Seleção portuguesa e tem sido o número 1 na equipa das Quinas, sucedendo na posição a Rui Patrício.