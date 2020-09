Manchester United aperta o cerco a Alex Telles

Brasileiro é o defesa com mais golos marcados neste ano civil e, segundo a Imprensa internacional, os ingleses vão apresentar oferta em breve

O estrondoso início de época de Alex Telles causou um grande eco em Inglaterra, onde mora o clube que, segundo a Imprensa internacional, mais interesse tem em contratar o lateral-esquerdo ao FC Porto.

O "bis" ao Braga fez disparar o fluxo de notícias sobre o desejo do Manchester United e, ainda que os valores de um eventual negócio tenham variado consoante o órgão de comunicação - uns apostaram nos 20 milhões de euros, outros nos 23 -, todos noticiaram que o clube de Old Trafford se prepara para apertar o cerco ao brasileiro. E não é para menos. Afinal, além da famigerada fragilidade contratual do jogador e a necessidade dos dragões em fazer mais-valias neste defeso, Alex ostenta atualmente o título de defesa mais goleador de 2020.

De acordo com a tabela elaborada pelo portal Transfermarkt, o esquerdino leva 11 golos em todas as provas disputadas desde janeiro até agora e leva quatro de vantagem em relação ao segundo classificado (Sérgio Ramos), num estudo que engloba as competições dos 15 países mais bem classificados no ranking da UEFA, a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

Devido às dificuldades naturais para lhe renovar o contrato, que termina dentro de um ano, o FC Porto está recetivo a ouvir propostas por Alex Telles, mas não está na disposição de o negociar por baixo. Vinte milhões de euros é a quantia mínima admitida pelos dragões, até porque ainda esta semana o valor do lateral subiu um pouco mais com a chamada para representar a seleção canarinha.

Dragões estão recetivos a ouvir, mas não admitem negociar abaixo dos 20 milhões de euros. Diogo Dalot chegou a ser apontado como possível moeda de troca, mas, por agora, esse cenário não está na mesa

Durante o dia de ontem, domingo, circulou o rumor de que Diogo Dalot poderia fazer o percurso inverso ao brasileiro, pelo facto de não ter a utilização que deseja no Manchester United, mas esse é um cenário que, segundo uma fonte próxima do lateral português consultada por O JOGO, não se coloca agora.

Elogios foram de monstro a ídolo

A vitória do FC Porto e os dois golos que marcou frente ao Braga foram assinalados por Alex Telles nas redes sociais. "Começámos da melhor forma! Parabéns equipa. Grande atuação, excelente espírito", escreveu o lateral, numa publicação que mereceu reações elogiosas de Otávio e Marega. "Monstro", escreveu o médio. "Que jogador", gabou o avançado. Hellen Telles, irmã e agente, falou em "noite mágica". E nem Juan Jesus, recentemente associado aos dragões, se coibiu de comentar. "Você é fera demais! Ídolo", publicou o defesa da Roma.