Manafá volta a jogar pela equipa principal do FC Porto após mais de um ano ausente

Foi suplente utilizado no clássico com o Sporting.

O clássico com o Sporting foi especial para Wilson Manafá. O lateral do FC Porto voltou a jogar pela primeira equipa do FC Porto, depois de o ter feito pela última vez frente ao Benfica, no dia 30 de dezembro de 2021, na vitória por 3-1, para a ronda 16 do campeonato da época passada.

Manafá sofreu uma lesão grave e passou por um longo período de recuperação. Esta época, jogou pela equipa B contra Tondela e Académico de Viseu.

Manafá foi lançado por Sérgio Conceição ao minuto 84 do grande jogo da ronda 20 do campeonato.