Manafá viu o azar bater-lhe à porta e não escapa a uma intervenção cirúrgica

João Mário também deixou o clássico lesionado, mas o caso não é tão grave.

Alerta lateral no FC Porto: Manafá, lançado em campo aos 29" do jogo com o Benfica, será operado esta sexta-feira, depois de ter sofrido uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito na segunda parte do clássico com o Benfica, na sequência de uma queda.

O jogador saiu de maca, com muitas queixas, e não escapa a intervenção cirúrgica, que deverá deixá-lo afastado da competição por tempo considerável.

A situação de João Mário aparenta ser menos grave, mas também inspira cuidados, uma vez que se trata de um problema muscular na coxa esquerda, resultante de uma disputa de bola com Vertonghen, que motivou, inclusive, protestos do banco portista.

O jovem formado no Olival será reavaliado esta sexta-feira. De referir que, após as saídas forçadas dos dois laterais, foi Jesús Corona quem fechou o corredor.