Manafá titular pela primeira vez esta época: confira os onzes

Confira as equipas iniciais de FC Porto e Portimonense, jogo da ronda 26 com início às 20h30.

A titularidade de Manafá é a grande novidade no onze do FC Porto para o jogo com o Portimonense, da ronda 26 do campeonato. É a primeira vez que o lateral é titular esta temporada pela equipa principal.

Manafá, recorde-se, recuperou de grave lesão. Participou anteriormente em três partidas da equipa principal na atual temporada e oito na B. Não era titular desde 30 de dezembro de 2021, quando se lesionou, no clássico com o Benfica, da jornada 16.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; Manafá, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Pepê, Otávio, Uribe e Galeno; Taremi e Toni Martínez.

Onze do Portimonense: Kosuke; Moufi, Pedrão, Park, Relvas e Seck; Lucas Ventura, Diaby e Klismahn Yony e Welinton.

Suplentes do FC Porto: Samuel Portugal, David Carmo, Gabriel Veron, Marko Grujic, Rodrigo Conceição, André Franco, Stephen Eustáquio e Abraham Marcus.

Suplentes do Portimonense: Alemão, Carlinhos, Gonçalo Costa, Paulo Estrela, Lucas, Matheus Nogueira, Bryan Rochez, Rui Gomes e Sérgio Conceição