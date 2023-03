Manafá sondado pelo Flamengo e Guga em análise no FC Porto

Flamengo aproveita impasse na renovação para saber a vontade do lateral, dragões já recolheram informações do médio.

A reabertura oficial do mercado só acontece em julho, mas já existem movimentações no sentido de recolher informações sobre potenciais alvos. Foi o que fez o FC Porto em relação a Guga, que tem sido um dos destaques do Rio Ave em 2022/23, e com o Flamengo no caso de Manafá, cuja ligação aos azuis e brancos termina no final da temporada.

Os processos estão numa fase muito embrionária, mas tanto os dragões como o "Mengão" já sabem o que seria necessário para garantir os jogadores se decidirem dar seguimento à sondagem inicial.

Guga realiza a terceira época em Vila do Conde, onde chegou proveniente do Famalicão. O médio formado no Benfica está ligado ao Rio Ave até julho de 2024 e tem deixado vários clubes em alerta com os desempenhos em 2022/23. Um dos melhores surgiu precisamente no Dragão, não obstante a derrota dos vila-condenses. O investimento, como outros realizados pelo FC Porto a nível interno, seria relativamente baixo e poderia render dividendos no futuro, uma vez que o algarvio está na casa dos 25 anos.

No caso de Manafá, a cobiça do Flamengo foi levantada por páginas ligadas ao clube do Rio de Janeiro. O brasileiros aproveitaram o impasse no processo de renovação com o FC Porto para conhecer a abertura do lateral em cruzar o Atlântico, embora não tenham avançado com qualquer proposta oficial. O defesa, de 28 anos, recebeu uma proposta de renovação com os dragões por mais quatro épocas, mas as partes permanecem separadas pelos valores do contrato.