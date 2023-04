Manafá acredita: "É matematicamente possível chegar ao primeiro lugar"

Declarações do lateral português ao Porto Canal. Defesa, que não era titular no campeonato desde dezembro 2021, quando defrontou o Portimonense, no Algarve, comentou a vitória diante do Portimonense e projetou a visita ao Estádio da Luz, marcada para a próxima sexta-feira

Reação ao triunfo contra o Portimonense: "Entrámos bem no jogo, criámos muitas ocasiões na primeira parte para ampliar a vantagem, não conseguimos, mas é uma vitória justa pelo que criámos o jogo todo. São três pontos super importantes."

Sensações no regresso: "É sempre bom voltar a jogar. Já vinha fazendo algum tempo sem fazer alguns jogos, mas sinto-me bem, sem problemas nenhuns e isso é o mais importante. A equipa ganhou e isso é o mais importante."

Oportunidades e concorrência: "Joguei eu, como podia ter jogado qualquer outro. Todos trabalhamos para jogar, hoje fui eu, amanhã pode ser outro. Temos de trabalhar todos os dias para termos a nossa oportunidade."

Contas do título: "É importante ganhar os jogos todos até ao fim. Ainda é matematicamente possível chegar ao primeiro lugar, vamos tentar fazer tudo para ganhar e estamos aqui para fazer o melhor."