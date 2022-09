Manafá regressou à competição no início de setembro, ao serviço do FC Porto, depois da grave lesão sofrida no FC Porto-Benfica, em dezembro de 2021. Agora, recorda o tempo da recuperação

Lesão: "Foi a minha primeira lesão grave. O jogo estava a correr bem. O que pensei na altura foi só em recuperar, sabia que um dia ia voltar a jogar. É uma fase complicada e é preciso ter muita força mental para ultrapassar isso, porque é mesmo uma lesão muito complicada."

Reação à lesão: "No início foi complicado adaptar à nova vida. O que um jogador gosta mais é de treinar, jogar e estar com o grupo. Sabia que ia passar uns meses sem poder fazer aquilo que mais gostava e ficar sem isso é como se uma parte de ti não estivesse contigo. Agarrei-me à minha família, ao nosso Manuel, à minha mulher, aos meus filhos, à minha mãe, aos meus colegas... Todas essas pessoas que sempre me deram uma palavra positiva.

Reta final: "Fiz uma boa preparação no campo, antes de me integrar com o resto da equipa, trabalho muito árduo e muito específico. Parecia uma criança, é normal, foi muito tempo sem treinar com os colegas, ir ao choque, essas coisas de que um futebolista gosta."

O que aí vem: "Conquistar os títulos que tenho para conquistar, ajudar a minha equipa, que é o mais importante. E é isso."