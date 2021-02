Após sair na frente no marcador e ampliar a vantagem para 2-0, o FC Porto permitiu a reação e o empate do Braga. De acordo com o lateral Wilson Manafá, "faltou concentração" à equipa.

O FC Porto cedeu um empate com o Braga (2-2) após estar na frente por 2-0 O lateral Wilson Manafá afirmou que "faltou concentração" à equipa portista após ficar com um jogador a menos no jogo (Corona foi expulso ao minuto 60). O lateral afirmou, porém, que ainda há tempo para reação no campeonato.

Resultado negativo: "É complicado falar sobre isso. Tínhamos o jogo controlado, mas sofremos dois golos por falta de concentração nos últimos minutos. Tínhamos que segurar o resultado, estávamos bem no jogo, mas são coisas que acontecem e pronto. Temos que melhorar nesse aspeto e ainda há muito campeonato pela frente."

Equipa com menos um: "É como disse: foram dois minutos de desconcentração da nossa equipa. O Braga também começou a forçar muito ali o jogo por fora e pronto, foram dois golos por falta de concentração e obviamente estamos muito frustrados com esse resultado."

Pontos desperdiçados: "Há muito campeonato. Começou agora a segunda volta e há muito campeonato pela frente. Vamos à luta como sempre, como nos caracteriza".