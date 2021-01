"Manafá, Fábio Vieira e Carraça com covid-19? É sempre uma preocupação"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 4-1 no terreno do Famalicão.

Análise ao jogo: "Controlámos, dominámos. Depois do 3-1, o Famalicão teve uma ou outra situação, mas tivemos o jogo sempre controlado, com muitos bons momentos. Estamos satisfeitos, menos com o golo que sofremos, mas faz parte. Parabéns aos jogadores."

Substituições e saída de alguns habituais titulares: "Não teve a ver com este período, mas com o jogo de hoje. O Otávio esteve algum tempo sem jogar e era importante tirá-lo, porque temos de ter cuidado nesse sentido. O Sérgio [Oliveira] senti que estava com alguma fadiga. Não foi a pensar nos outros jogos, mas neste. Percebendo e refrescando, para dar outras coisas ao jogo. Tivemos o jogo sempre controlado, fui gerindo em função do estado físico dos jogadores."

Lesão de Corona: "Ele não estava muito bem, porque levou duas entradas fortes. Ficou debilitado na coxa. Iniciámos a segunda parte já a pensar se ele podia ou não jogar, ele disse que sim, mas, a certo momento, não dava mais e não valia a pena forçar uma situação que podia agravar."

Relvado com gelo: "Temos que nos adaptar, mas, sinceramente, não é a melhor forma para a espetacularidade do jogo. Associado a isso, esta habituação que os adversários têm de jogar contra nós com uma estrutura diferente do habitual. O Famalicão jogou com uma linha de 5, com três centrais. Mas estamos habituados."

Manafá, Fábio Vieira e Carraça com covid-19. Preocupado? "É sempre uma preocupação. Mas foram os três e mais dez mil e tal de portugueses hoje, infelizmente. Temos de viver com isto, com a máxima responsabilidade e olhando para as normas da DGS e do nosso departamento médico. Somos muito cuidadosos no nosso dia a dia, no Olival, mas temos de perceber que isto é um verdadeiro problema para toda a gente e que, cada vez mais, temos de nos proteger. Não deu para proteger os jogadores todos, infelizmente. Vamos ver o que vem daqui para a frente."