A progressão é generalizada, mas é mais evidente nos aspetos associados ao processo defensivo. O defesa ganha mais duelos, acumula mais interceções e mais recuperações do que antes da pandemia

Os números são cristalinos: há um Manafá antes do aparecimento da pandemia e outro depois. Os sinais de crescimento já haviam sido transmitidos na parte final da última época. No entanto, o encontro com o Braga ajudou a dissipar todas as dúvidas.