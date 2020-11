Manafá e um pormenor do FC Porto 2020/21: "O João Mário devia estar aí no meio"

Manafá está a iniciar a terceira temporada no FC Porto, mas não esquece o primeiro dia em que chegou ao Olival

Marega, Zaidu, Manafá e Nanu e o mais rápido: "Acho que o Zaidu é o mais rápido. Surpreendeu-me, é muito rápido. Fazemos os testes antes da época. Mas há um que não falam...o João Mário, devia estar aí no meio."

Motivação: "Qualquer jogador quer ganhar títulos e estar no topo. É isso que me motiva, os últimos que ganhámos foram perfeitos, da maneira que foram. Tenho que dar o máximo, somos campeões, jogam contra nós no máximo e se não formos competitivos..."

Primeiro dia no Olival: "Cheguei, disse bom dia. E fiquei lá no meu cantinho. Otávio, João Pedro, Vaná, Danilo ajudaram-me. Brahimi também, foram todos impecáveis comigo, mas aquela timidez é normal. É como chegar a uma escola nova"

Reação quando soube que Sérgio Conceição o que queria: "Uma pessoa nunca quer acreditar. De vez em quando falavam, 'acho que tu vais embora', mas ninguém tinha falado comigo. Estava em casa, o meu empresário disse 'temos de subir, já vais e já ficas', assim do nada. Assinei no outro dia de manhã e no dia seguinte comecei a treinar."

Sensação de ser campeão: "Melhor sensação do mundo. Fiquei muito feliz, é um sonho de criança."

Se for campeão este ano corta o bigode: "O bigode corto, mas esta parte aqui no queixo não...depois de deixar crescer não tirei. O bigode corto, é fácil."

Algum ritual: "Entro com o é direito, benzo-me e dou um beijo na tatuagem. O significado? É sobre a minha mulher."

DECLARAÇÕES AO PORTO CANAL E FC PORTO TV