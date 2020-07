Manafá e o fator chave para trabalhar com Sérgio Conceição: "Caso contrário, não dá..."

Lateral lembra processo da mudança para o FC Porto e agradece a vários treinadores que marcaram o seu percurso.

Wilson Manafá assinou pelo FC Porto em janeiro de 2019 e, na presente época, foi adquirindo protagonismo.

Desde a retoma da I Liga, o lateral só não jogou contra o Aves e, em entrevista à revista "Dragões", recorda o processo de chegada ao clube azul e branco, a pedido de Sérgio Conceição.

"Só depois de ter a certeza que vinha para cá é que me caiu a ficha. Muita gente já dizia 'tu vais para lá, tu vais para lá', mas eu não sabia de nada ainda. Mas o António Folha, de vez em quando, ainda me dava um toque: 'Olha, a jogares assim, não te vou conseguir aguentar". E pronto, depois acabei por vir", contou Manafá, frisando o fator chave necessário para trabalhar com o atual técnico dos dragões:

"Com o mister Sérgio também aprendi muito, claro. Jogo na direita e na esquerda, com o mister Folha jogava na esquerda, e já aprendi muito. Aprendi a ser mais rigoroso, com mais mentalidade ganhadora, porque aqui [FC Porto] tem que se ter mentalidade ganhadora. Caso contrário, não dá para trabalhar com ele. É óbvio que lhe vou estar sempre agradecido por me transmitir essa ambição de querer ganhar títulos, de querer jogar mais jogos e querer ser maior ainda", acrescentou Manafá, que lembrou ainda a passagem pelo Varzim, onde trabalhou com um treinador que também já esteve ligado ao FC Porto: Nuno Capucho.

"Com o Capucho eu jogava a médio direito. Ele jogava num 4x4x2 losango e eu jogava a médio direito. Aprendi muito, também. Ele dizia sempre que eu tinha muita qualidade. Contou-me até que já tinha sido treinador dos juniores do FC Porto, numa altura em que eu estava no Sporting, e que me quis contratar: 'Já te quis levar para

o FC Porto, quando estávamos nos juniores, mas não deu, e agora estás aqui...". Pareceu sempre gostar muito

de mim como jogador e como pessoa. Acho-o uma pessoa impecável", rematou Manafá.