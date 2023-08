Manafá deixa mensagem de despedida do FC Porto: "Para sempre um dragão"

Lateral terminou contrato com os dragões e assinou por duas épocas pelo Granada.

No dia em que foi oficializado como reforço do Granada, de Espanha, Wilson Manafá recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem de despedida do FC Porto.

"Quero agradecer ao FC Porto pela oportunidade de representar este grande clube. Aos meus amigos, colegas e a todo o staff, onde sempre me acolheram bem, um grande abraço. Obrigado por tudo, para sempre um dragão", escreveu o lateral, de 29 anos, no Instagram.

Manafá, recorde-se, trocou o Portimonense pelo FC Porto em janeiro de 2019. De dragão ao peito, conquistou dois campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça. Somou 130 jogos e apontou dois golos.