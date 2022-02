Jogo da ronda 21 marcado para domingo.

O plantel do FC Porto realizou, na manhã deste sábado, o último treino antes do encontro com o Arouca, da ronda 21 do campeonato e agendado para as 18h00 de domingo.

Segundo a informação disponibilizada pelos dragões no site oficial, Manafá, em tratamento, é a única baixa no grupo de Sérgio Conceição. Gonçalo Borges, jovem da equipa B, voltou a trabalhar inserido na formação principal.