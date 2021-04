Manafá centenário e esta temporada apenas superado por Corona

Ex-Portimonense faz 100 jogos no campeonato português.



Apesar de "já estar bastante melhor", como Sérgio Conceição referiu, Zaidu ainda não estará em condições de defrontar o Moreirense. O lateral esquerdo voltou a efetuar treino condicionado, mas continua a apresentar algumas limitações musculares que vão levar o treinador portista a não arriscar a sua utilização esta noite.

Sendo assim, o FC Porto vai repetir o quarteto defensivo que usou com o V. Guimarães e que conseguiu ajudar a manter a baliza inviolada. Ou seja, Manafá será o substituto do nigeriano no lado esquerdo, com Nanu a manter a titularidade no flanco contrário. Pepe e Mbemba, sem surpresa, formarão a dupla de centrais.

Para Manafá, o jogo em Moreira de Cónegos será especial. O defesa vai atingir a centena de partidas no principal escalão do campeonato, sendo que dois terços (66) foram cumpridos ao serviço do FC Porto e os restantes (33) com a camisola do Portimonense, onde cumpriu apenas uma temporada neste escalão. Até à data, o lateral, que fez boa parte dos encontros pelo clube do Sul do país como extremo, tem apenas quatro golos marcados na Liga NOS: um pelo FC Porto (ao Santa Clara) e três pelo Portimonense (a Aves, Rio Ave e Santa Clara).

No FC Porto desde janeiro de 2019, Manafá foi conquistando o seu espaço ao ponto de ser o segundo jogador mais utilizado esta época por Sérgio Conceição, apenas atrás de Corona. A estreia do lateral na Liga NOS aconteceu a 7 de agosto de 2017 numa vitória dos algarvios sobre o Boavista (2-1). O falecido Vítor Oliveira foi o treinador responsável pela aposta no defesa, que tinha como companheiros de equipa Shoya Nakajima, Bruno Tabata e Galeno, por exemplo.