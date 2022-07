Matheus Uribe, médio do FC Porto, esteve no festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, e encontrou-se com o patriota Maluma, cantor que atuou no sábado. "Obrigado por colocares o nome da Colômbia no topo do mapa", escreveu o futebolista colombiano nas redes sociais.

