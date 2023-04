Mais um treino sem novidades

Vila Nova de Gaia, 13/03/2023 - O Fc Porto treinou hoje de manhã no Centro de treinos e formação desportiva do Olival em preparação para o encontro dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões . Taremi , Grujic (Ivan Del Val/Global Imagens)

João Mário voltou a ser o único nome presente no boletim clínico dos dragões

O plantel do FC Porto voltou, esta manhã, a treinar no Olival tendo em vista a preparação para a deslocação a Paços de Ferreira (às 20h30 de sábado). João Mário voltou a ser o único nome presente no boletim clínico azul e branco e é baixa confirmada para este encontro. Por outro lado, Sérgio Conceição já terá à disposição Taremi e Grujic, que cumpriram castigo na receção ao Santa Clara.



Os portistas voltam a treinar amanhã, no mesmo local.