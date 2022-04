Mais um treino do FC Porto com um trio no boletim clínico

Plantel de Conceição prepara o jogo com o Portimonense.

O FC Porto continuou da manhã desta quarta-feira a preparar a receção ao Portimonense, da ronda 30 do campeonato, sem qualquer alteração no que ao boletim clínico diz respeito.

Wilson Manafá (tratamento), Bruno Costa (treino condicionado) e Matheus Uribe (tratamento) continuam a merecer cuidados do departamento médico, segundo informou o clube no site oficial.



O encontro com a equipa algarvia tem início às 20h30 de sábado. Caso vença, o FC Porto aumenta, de forma provisória, para nove os pontos de diferença para o Sporting, que no dia seguinte recebe em casa o Benfica.